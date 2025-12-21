Aeroporti italiani, sindacato chiede chiarezza su occupazione

La Segreteria Nazionale della FAST-Confsal ha preso atto dell’aggiudicazione di una procedura di gara indetta da ITA Airways per l’affidamento di servizi aeroportuali. La procedura ha visto come operatore economico risultato aggiudicatario la Cooperativa CTV 2000 Coop Trasporti Veloci, in ATI con la società Salvino Del Bene.

La FAST-Confsal esprime serie perplessità in merito alla tutela dei lavoratori coinvolti nella procedura di gara e nelle successive fasi di esecuzione del servizio. In particolare, solleva alcuni punti di attenzione, tra cui l’applicazione delle clausole sociali, la contrattazione collettiva applicabile e la garanzia dei livelli occupazionali e retributivi.

La FAST-Confsal richiede chiarezza sull’applicabilità del CCNL del Trasporto Aereo a tutti i lavoratori coinvolti nell’esecuzione del servizio da parte della cooperativa CTV 2000. L’organizzazione sindacale ha motivo di ritenere che, in mancanza di specifiche garanzie, il passaggio a una cooperativa possa comportare l’applicazione di condizioni contrattuali meno favorevoli rispetto all’attuale CCNL Assohandlers.

La tutela dei livelli occupazionali, delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro non può essere subordinata a logiche di contenimento dei costi o a processi di sub-appalto che rischiano di diluire i diritti acquisiti. La FAST-Confsal resta impegnata a garantire la massima trasparenza e tutela dei lavoratori coinvolti e chiede alle istituzioni preposte e a ITA Airways di fornire tutte le informazioni utili e i documenti ufficiali relativi alla procedura e alla gestione delle clausole sociali.