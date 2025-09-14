Aerodinamica e Successo in F1: La Storia di Alberto Maggioni

L’aerodinamica è fondamentale nello sviluppo della Formula 1 e può determinare il posizionamento in qualifica. Alberto Maggioni, ingegnere con esperienza in Toyota, Sauber e Alfa Romeo, ha condiviso la sua carriera e il segreto per creare un team vincente.

Cresciuto vicino all’Autodromo di Monza, Maggioni ha sviluppato una passione per le corse, che lo ha spinto a laurearsi in ingegneria aerospaziale specializzandosi in aerodinamica, un aspetto cruciale per le performance in pista.

Dopo un periodo in F-Metal Technologies, è entrato in Toyota Motorsport come responsabile aerodinamico della TS030 LMP1, progettata per la 24 Ore di Le Mans. Ha iniziato da zero, progettando e sviluppando l’aerodinamica della vettura, un’esperienza definita tra le più belle della sua carriera.

Il successivo approdo in Sauber ha rappresentato una svolta importante. Nonostante le difficoltà finanziarie, il team ha ritrovato competitività sotto la direzione di Frederic Vasseur. Maggioni ha sottolineato come Vasseur abbia saputo valorizzare le risorse e raggiungere risultati significativi con le C37 e C38.

Oggi, la Formula 1 è un complesso sistema in cui ogni progresso richiede il lavoro di molte persone. Maggioni ha evidenziato che i top team sono quelli in grado di tradurre rapidamente le idee in realtà, combinando il lavoro in galleria del vento, la simulazione e la produzione.

Infine, ha messo in luce l’importanza della gestione delle risorse umane: per vincere, è essenziale che tecnici e manager collaborino attivamente, posizionando i talenti nei ruoli adeguati. Maggioni attualmente tiene corsi di aerodinamica, condividendo la sua esperienza con studenti e appassionati di motorsport.