Aerobag: l’airbag per ciclisti

È stato presentato a Velofollies il progetto Aerobag, un airbag integrato nell’abbigliamento pensato per proteggere i ciclisti professionisti, ma con l’obiettivo di arrivare presto anche al grande pubblico. Questo progetto potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui intendiamo la protezione in bici, sia in allenamento che in gara.

Il Team Picnic PostNL ha già iniziato a testare Aerobag e potrebbe adottarlo anche in gara. Il fatto che un team WorldTour abbia deciso di adottarlo in allenamento è un segnale importante della maturità del progetto. Per ora, il dispositivo è pensato principalmente per i professionisti a causa del prezzo previsto, che oscilla tra i 750-800 euro. Tuttavia, se la produzione dovesse essere effettuata su larga scala, il prezzo potrebbe ridursi.

Il sistema si basa su una piccola sacca posizionata sulla schiena, che contiene l’elettronica di controllo, una cartuccia di CO₂ sostituibile e una rete di tubi in TPU integrati direttamente nell’abbigliamento tecnico. Il cuore del sistema è un algoritmo alimentato da nove sensori ad alta precisione, capaci di monitorare 200 volte al secondo parametri come posizione del corpo, velocità, accelerazione e pattern di movimento.

Quando viene rilevata una dinamica compatibile con una caduta, l’airbag si attiva in 100 millisecondi, creando una camera d’aria protettiva attorno al ciclista. Dopo l’impatto, i tubi in TPU si sgonfiano rapidamente, permettendo di riprendere subito la corsa o l’allenamento.

Aerobag dichiara un peso complessivo di circa 500 grammi e il sistema è quasi invisibile dall’esterno. L’impatto sull’aerodinamica sarebbe minimo, così come quello su libertà di movimento e comfort termico, grazie alla miniaturizzazione delle componenti. L’airbag è progettato per proteggere le aree più esposte in caso di caduta, come collo, colonna vertebrale, clavicole e torace.

Oltre al Team Picnic PostNL, un’altra squadra professionistica sta testando Aerobag e potrebbe adottarlo nei prossimi mesi. Anche l’UCI ha mostrato interesse verso il progetto e non è da escludere che, in futuro, un sistema di protezione di questo tipo possa diventare obbligatorio.