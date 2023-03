Aereo 'pesa troppo', 6 persone scendono – Video

Il volo non parte perché ‘pesa troppo’. Così si chiede ad alcuni passeggeri (volontari) di scendere. E’ successo ieri sul volo Az227 di Ita Airways in partenza dall’aeroporto di London City e diretto a Milano Linate. Dopo un’ora e mezza di attesa a bordo, l’equipaggio ha informato i passeggeri del problema avanzando la richiesta. Ma nessuno di loro parlava italiano e a tradurre è stata la giornalista Alessia Tarquinio, a Londra per seguire Tottenham-Milan di Champions League trasmessa da Amazon Prime.

A bordo anche il conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, che ha registrato tutto in un video, e il giornalista Alessandro Alciato. Anche lui ha postato la scena su Twitter con il commento: “Si cercano volontari che scendano. I bagagli di tutti i passeggeri vengono scaricati e saranno spediti domani. L’equipaggio non parla italiano, la giornalista di Amazon Prime Video Alessia Tarquinio è stata costretta a tradurre”.

“Siamo fermi in aereo all’aeroporto di London City dalle 13.30 locali. Dicono che c’è vento e che evono scendere cinque volontari, quattro uomini e una donna. Fantascienza”, ha scritto invece Nuzzi su Instagram.

Da quanto è stato successivamente spiegato dalla compagnia aerea, il peso del velivolo era eccessivo per affrontare il forte vento che si abbatteva in quel momento sull’aeroporto. Serviva liberare 500 chilogrammi e i bagagli era già stati scaricati. Alla fine, con quasi tre ore di ritardo, 2,37 secondo ‘flight tracker’, l’aereo è atterrato a Milano Linate con sei persone in meno a bordo, premiate da un voucher da 250 euro.