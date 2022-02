Alex Belli lunedì sera entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip con le idee molto chiare: riconquistare Delia Duran. Ieri le ha pure mandato un aereo con tanto di striscione “Delia sei l’unica donna della mia vita, Alex“.

La pantera del Sud America non è rimasta molto felice della sorpresa (“non sono contenta, non ci credo a questo aereo“) dato che vuole mantenere le distanze da suo marito fino alla fine del reality. Anche Soleil Sorge non ha granché apprezzato, anzi. In cucina ha così commentato: “Non poteva dirglielo da un mese a questa parte? Ovviamente no, ha aspettato il momento drammaturgico migliore“.

Soleil ha un po’ il dente avvelenato con Alex, dato che – venuta a conoscenza del suo rientro in Casa – ha sbottato: “io in questo gioco del cavolo non c’entro più, mi sono tirata fuori, non si è capito?“.

Soleil Sorge: la sua reazione al rientro in casa di Alex Belli https://t.co/MDyM795lo3 #GFVIP — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 11, 2022

Con il Grande Fratello Vip che sta per entrare nel suo ultimo mese di vita e Delia Duran prima finalista annunciata, gli autori hanno ben pensato di ributtare in casa Alex Belli e sfruttare questo triangolo fino alla fine. L’attore avrà due settimane di tempo per cercare di far pace con Delia Duran e ricucire anche l’amicizia con Soleil Sorge che in questi ultimi giorni sembra essere piuttosto stizzita da lui.

Alex, Delia non vuole tornare con lui