Aereo contro Antonino Spinalbese: la reazione dei gieffini

Il 4 novembre 2017 sopra la casa del GF Vip è passato un aereo che resterà nella storia del programma. Alcuni telespettatori hanno raccolto la cifra necessaria (circa 1200 €) per mandare un messaggio ben preciso ad Ignazio Moser: “Caro Ignazio avevi un esercito di fans ora sai chi?“.

Oggi pomeriggio abbiamo avuto il secondo round. Alcuni ex GinTonic non hanno preso bene le notti sotto le coperte tra Antonino e Oriana Marzoli. Per questo motivo i fan in questione hanno mandato un aereo speciale a Spinalbese: “Per noi Gin liscio senza Tonic, grazie” (ed è quello che devono aver bevuto in grandi quantità per aver speso soldi in questa maniera).

Aereo contro Antonino: la reazione dei gieffini.

Edoardo Tavassi stupito ha esclamato: “Questo vuol dire Ginevra senza Antonino, sono solo i fan di Ginevra“. Nikita è sembrata parecchio soddisfatta ed ha anche fatto un applauso: “Gin con la G grande. Per noi Gin liscio senza Tonic, mamma mia“.

Antonino è rimasto impassibile e Antonella Fiordelisi ha commentato la sua reazione: “Questi sono solo i fan di Ginevra che l’hanno mandato. Comunque Antonino che rimane fermo immobile e se ne frega. Lo amo“.

Antonino e le reazioni agli aerei dei Gintonic.

In realtà Antonino Spinalbese non ha mai gioito troppo nemmeno quando gli aerei erano sia per Ginevra che per lui. Il gieffino ha anche detto di non capire tutto questo calore per una coppia mai nata.

“So che Ginevra manca, ma cosa possiamo farci? Mica posso farla rientrare io. Devo ringraziare i fan? Allora grazie ai Gintonic. Però portateci del Gintonic da bere che così facciamo festa con gli altri”. “Ma che devo fare io? Capisco l’affetto che provano per noi, ma io Ginevra l’ho conosciuta due settimane. Ormai è più il tempo che è fuori di quello che è stata dentro. Non ho mica 15 anni che mi innamoro così al volo. Quando ho visto Ginevra che è tornata per parlarmi ero quasi in imbarazzo. Mi sembrava di non conoscerla. Perché qui quando passano poche settimane sembrano passare anni”.