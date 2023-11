Aereo al Grande Fratello: i fan della coppia Beatrice-Garibaldi prendono le distanze da lui

Questo pomeriggio al Grande Fratello è volato un aereo che ha fatto molto discutere perché mandato da un gruppo di persone che un tempo erano fan della coppia composta da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

I #BeaBaldi hanno caratterizzato gran parte delle prime settimane di gioco, ma quando la Luzzi ha preso le distanze da lui a causa dell’affaire Samira Lui “sono innamorato di Samira” i BeaBaldi hanno iniziato a scricchiolare. Ora, per fortuna, si sono completamente disintegrati.

Al contrario di altre ship che quando si lasciano si dividono più o meno equamente fra i due ex innamorati, questi hanno preso tutte le parti di Beatrice Luzzi e nell’aereo che hanno fatto volare oggi pomeriggio sopra il giardino il messaggio è stato fin troppo chiaro. “BEA SOLO CON TE EX BEABALDI“.

Questa è stata la reazione dell’attrice:

Diversa quella di Giuseppe Garibaldi:

“Non si legge! Ah sì, ex BeaBaldi. Grazie lo stesso! Non stanno più con me, ma solo con lei. Ragazzi, ma che avete fatto!”