Aerei caduti a Guidonia, chi sono i piloti morti nello scontro

Erano entrambi in servizio al 60esimo Stormo dell’Aeronautica militare, con base a Guidonia (Roma), i due piloti morti oggi in seguito allo scontro avvenuto in volo questa mattina all’altezza di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. A perdere la vita sono stati il tenente colonnello Cipriano Giuseppe ed il maggiore Meneghello Marco.

La dinamica dell’incidente, avvenuto nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata, è in fase di accertamento. Sull’accaduto la Forza Armata avvierà già nelle prossime ore un’inchiesta di sicurezza del volo.

Il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano, nato a Taranto il 5 febbraio del 1975, era entrato in Aeronautica Militare nel 1996 con il 117° corso Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Presso il 60° Stormo di Guidonia era pilota istruttore di volo sui velivoli: U208A, Aliante G103, MB339-CD. Aveva all’attivo 6000 ore di volo, effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali.

Il maggiore Marco Meneghello, nato a Legnago (Verona) il 18 agosto del 1977, era entrato in Aeronautica militare nel 1999 con il 119esimo corso allievo ufficiale pilota di complemento. Presso il 60esimo Stormo di Guidonia era pilota istruttore di volo sugli aeromobili: U-208A, Aliante G-103. Aveva all’attivo 2600 ore di volo, effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali.