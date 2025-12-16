Aedi Storytelling Festival a Palermo

Palermo torna a essere capitale del racconto dal vivo con la VII edizione di Aedi Storytelling Festival, in programma dall’11 al 21 dicembre nel Teatro Montevergini. La rassegna, con direzione artistica di Salvo Piparo, propone quest’anno un sottotitolo denso di significati: “Il Rosa e il Nero”, due colori che evocano la città, le sue contraddizioni e la necessità di tenere insieme bellezza e ferite, luce e ombra, tradizione e impegno civile.

Aedi è un festival che nasce dalla volontà di riappropriarsi delle storie e condividerle: la narrazione come gesto collettivo, come strumento per attraversare il presente, dare voce alla memoria e creare nuove visioni. Il festival intreccia teatro popolare, parole, musica, giornalismo e momenti di confronto, con ospiti capaci di parlare a pubblici diversi.

Il cuore del programma si muove su due linee complementari: la palermitanità, con la lingua, i personaggi e l’ironia che appartengono al DNA della città, e il “nero” delle storie difficili, come la cronaca, la violenza e la criminalità. Aedi sceglie di non separare questi piani, ma di farli dialogare, perché ogni città è fatta di entrambe le cose e raccontarla significa anche scegliere cosa non dimenticare.

La rassegna mette insieme interpreti e autori in grado di attraversare registri diversi, dal racconto teatrale alla narrazione civile, dalla musica dal vivo alla testimonianza. Gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti e gli eventi serali sono fissati alle ore 21:00. Il festival si apre con un doppio momento: l’inaugurazione della mostra fotografica “Palermo Umana” e lo spettacolo di Ester Pantano.

Il programma prevede anche la partecipazione di Attilio Bolzoni, Gianfranco Perriera, Mario Francese, Franco Scaldati, Egle Mazzamuto, Gaetano Savatteri, Federico Quaranta e Salvo Piparo. La giornata conclusiva del 21 dicembre prevede due appuntamenti: un racconto con Elvira Terranova e lo spettacolo finale con Salvo Piparo e Costanza Licata. Aedi Storytelling Festival non è solo una rassegna di spettacoli, ma un luogo in cui Palermo si racconta e si interroga. Rosa e Nero non sono semplici colori, ma due energie che convivono nella città e nella vita: il desiderio di bellezza e il dovere di guardare dentro le ombre.