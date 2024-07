Le ADV di Instagram sono il pane quotidiano di moltissimi influencer e la stessa Chiara Ferragni, un tempo regina delle influencer, con i post sponsorizzati ha creato un impero. Il merito di questo, nel suo caso, è stato Fabio Maria Damato, come rivelato da Selvaggia Lucarelli nel suo libro.

“L’intuizione di Damato è stata questa: tu devi essere il volto di grandi brand e così è stato. Da Calzedonia a Pantene, erano tutti contratti milionari“. Ma quanto nel dettaglio? Sul libro si legge dichiarazioni di ex dipendenti: “Mi ricordo un famoso un famoso yogurt, una sponsorizzata per 500/600 mila euro: assaggiava lo yogurt a colazione in qualche post o storia“. Il riferimento è probabilmente al brand Yomo. E ancora: “Un brand di barrette le diede delle cifre incredibili” / “300 mila euro per l’ultimo post in cui fa colazione” / “con le uova di Pasqua ha fatturato 500 mila euro un anno e 700 mila euro un altro anno“.

ADV su Instagram, la folle cifra che Tony Effe ha rifiutato: “Mi fa schifo il brand”

Una cifra decisamente inferiore ma comunque generosa è stata offerta anche a Tony Effe, ma il rapper ha rifiutato: si parlava di 150 mila euro. Lo abbiamo visto nel documentario de Le Iene realizzato da Nicolò De Devitiis.

In una telefonata col manager si sente lui dire: “Ci hanno chiesto un post e due storie durante l’evento. 150 mila euro circa“. Un’offerta immediatamente rifiutata da Tony. “Non mi va di fare queste cose, te lo avevo già detto. Mi fa pure schifo il brand“. “Lo so“, la pronta replica del manager, “però mettiamoci nei panni pure, cioè: sganciano! Dai, ragioniamoci!“, ma il rapper è stato categorico. “No, non voglio farlo, lascia stare. 150 mila euro ne vale la mia dignità?“.