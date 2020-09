Adua Del Vesco oggi è tornata a parlare del brutto periodo che ha vissuto ed ha anche usato parole molto forti su una persona che – secondo lei – sarebbe stata “istigata al suicidio”. L’attrice poco dopo è andata in confessionale e una volta uscita si è avvicinata a Massimiliano Morra per parlare nuovamente di una persona misteriosa che fa parte del suo passato e di cui non ha dei bei ricordi. La ragazza ha anche detto di essere stata manipolata e chiusa in una “gabbia” senza avere libertà.

“Quello che abbiamo vissuto tutti è una cosa molto seria. Non parlo di noi due, ma di lui. Capisci? Io ho paura, lottare da sola non ce la faccio. Ho paura di non avere l’appoggio delle persone. Sono stata un sacco là dentro. Certe cose non le posso dire, ma abbiamo subito delle manipolazioni. Per me è gravissimo, noi non avevamo libertà, eravamo in una gabbia d’oro. Io mi assumo le responsabilità di quello che dico. Però io non voglio fare nomi l’ho detto”.

Parole forti che ormai non possono passare inosservate e infatti Alfonso Signorini si è già occupato del caso durante il programma Casa Chi.

Lo sfogo di Adua Del Vesco.

“HO DETTO CHE CERTE COSE NON LE POSSO DIRE” “PERO’ ABBIAMO SUBITO DELLE MANIPOLAZIONI” “NON ERAVAMO LIBERI, MA VIVEVAMO IN UNA GABBIA”#ARESGATE #GFVIP pic.twitter.com/LDf2VHLG7y — Sofia (@sofia75986492) September 23, 2020

“Certe cose non le posso dire, ma comunque abbiamo subito delle manipolazioni… Non eravamo liberi, ma vivevamo in una gabbia.” La sofferenza che hanno passato sia Adua che Massimiliano in quegli anni, mi getta in un sconforto assurdo.#GFVIP — Michela (@mikylolly) September 23, 2020

Adua: “non eravamo liberi, non eravamo liberi, eravamo chiusi in una gabbia” ho i brividi io, da esterna, non voglio lontanamente immaginare cosa avete potuto passare voi,

non lasciatevi soli, mai.#GFVIP — elle 🍎 (@ThisCasino) September 23, 2020

