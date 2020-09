Non solo Lucifero, fughe nella notte e morti, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra in una delle loro conversazioni al GF Vip hanno parlato anche del periodo successivo alla loro separazione. L’attore ha ricordato di quando ha avuto un brutto incidente ed ha quasi perso la vita:”Io stavo morendo, ho avuto un emorragia intracranica“.

La ragazza a quel punto ha svelato che sarebbe voluta andare in ospedale a trovarlo, ma ha lasciato intendere che qualcuno l’avrebbe bloccata facendole poi cambiare idea: “Tu lo sai che quando è arrivata la chiamata di questo fatto io ero ancora là. Io ho detto loro ‘prendo la macchina e vado in ospedale a trovarlo’. Te lo giuro su mia nonna. Lo sai chi mi ha bloccato, mi ha davvero bloccato nel venire. Ti giuro su quello che ho di più caro. Mi pare di ricordare che mi ha chiamato Laura per dirmi del tuo incidente. Io ho detto ‘no, non ci credo’. Io ho fatto l’errore di dirlo a chi sai tu. Lui mi diceva ‘Eh no è’. Io ero succube e poi non ci sono più venuta. Mi hanno detto poi che eri in come capisci?”

Massimiliano Morra ha consigliato alla coinquilina di lasciare il passato alle spalle e di non parlare più di certe cose. Purtroppo per loro ormai il vaso è stato aperto ed è impossibile per il pubblico fingere che nulla sia successo.

“Lo sai chi mi ha bloccata…”, “Ho detto dell’incidente a chi sai tu…“, di chi stava parlando Adua?

Massimiliano Morra parla dell’incidente, il video de La Vita in Diretta.

