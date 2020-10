Lunedì sera per la prima volta dopo settimane Alfonso Signorini non ha menzionato le “favole” e nemmeno l’outing fatto a Morra. Adua e Massimiliano dovrebbero essere felici, visto che è da diverse puntate che chiedono che nessuno torni più sull’argomento, eppure ieri pomeriggio sono stati proprio loro a ripercorrere la storia delle relazioni fake e del “è gay“.

L’attrice siciliana ha detto che sentiva il bisogno di liberarsi e che non poteva più prendere in giro il pubblico e le sue amiche. Ma la vera rivelazione choc l’ha fatta Morra, dicendo che Maria Teresa l’ha chiamato più volte “Massimiliana” e facendo andare su tutte le furie la Del Vesco.

A: “Prendere in giro le persone lo trovo scorretto. L’ho fatto per me stessa, ma anche per gl altri… Sarebbe stato peggio continuare a mentire e dire ancora che siamo stati insieme 2 anni o 3.

Adesso mi prenderò le mie responsabilità e il fatto che ora diranno che faccio le fiction anche nella vita. Ora dare rispetto alle persone che ho fuori. Non l’ho fatto prima, ma lo faccio adesso. La cosa che mi ha spronato è stato il messaggio di Gabriel. Lui che ha detto che la storia non era vera mi ha fatto capire che dovevo parlare”.

M: “Tu però hai fatto lo sbaglio, la tua cosa poteva essere letta diversamente”.

A: “Infatti mi sono presa le tue colpe. Non devi più giustificarti e dire nulla a nessuno”.

M: “Non è vera quindi perché devo arrabbiarmi? Se non è la verità non posso mica incavolarmi, non sono gay. Andrea mi ha detto che lui si sarebbe molto arrabbiato, io invece sono rimasto solo basito”.

A: “Quando ho detto quella cosa tutti mi guardavano male, ma io ho solo fatto un errore e loro mi hanno giudicata. Spero che la cosa si sia superata e se non è così, a me che cavolo me ne frega. A me interessa che tu mi hai perdonata, il resto non conta, basta stop”.

M: “Anche la cosa del ‘Massimiliana’”

A: “Chi l’ha detto?”

M: “Maria teresa”

A: “No ora mi inca**o io qui. Ma stai scherzando? Come si permette a dire queste cose? Poi sono io la str**za? Questa cosa ha toccato anche me. Questa roba è assolutamente fuori luogo, sono battute di cattivo gusto”

In realtà pare che la Ruta abbia chiamato “Massimiliana” Stefania Orlando, perché qualche giorno fa ha fumato più de solito (Morra fuma parecchio). Quindi non sarebbe una battutaccia rivolta all’attore. In ogni caso da maligno quale sono mi viene da pensare che dopo una puntata in cui questi due sono stati calcolati meno dei comodini, abbiano pensato che parlare di favole e outing non era poi così male. Io mi auguro solo che qualcuno venerdì sera informi Massimiliano della bomba che ha lanciato Lele Mora sul suo conto, anche se non ci spero troppo, visto che in questa edizione del GF Vip le rivelazioni fatte a Live non arrivano quasi mai ai gieffini.

Morra e la confessione su Maria Teresa Ruta, il video.

Massimiliano: “pure la cosa del MassimilianA”

Adua:”chi l’ha detto?”

Massimiliano:”Mariateresa”.

MRT altra falsa che, ne confronto con Matilde e Tommaso, ha negato di averlo detto #gfvip pic.twitter.com/G9uWesktHB — Carla🦌 (@bedLiar23) October 13, 2020

La veranda è il punto preferito di Massimiliano; Stefania è stata definita da MTR una ‘Massimiliana’ perché andava anche lei spesso nel ‘salotto’ di Max… Poi posso sbagliare, ma rimane sospetto che la cosa sia partita da Matilde che poco c’entra con Morra (rispetto Stef) #GFVIP — Leonardo Fidanza (@LeonardoFidanza) October 13, 2020