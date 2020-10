Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono stati messi faccia a faccia dalla produzione del Grande Fratello Vip che li ha isolati in due stanze diverse della casa ed ha fatto prima ad una, poi all’altro, alcune domande sul loro rapporto.

I due attori hanno avuto l’opportunità di rispondere in maniera autonoma senza ascoltare la risposta dell’altro ed anche in questo caso ci sono state alcune incongruenze.

A domanda diretta “quanto è durata la vostra relazione”, Adua ha risposto che “forse è durata due anni” e che “essendo stata una favola” non si ricordava con esattezza le date; mentre Morra ha detto che è durata un anno e mezzo ed è iniziata nel 2013.

Quando Alfonso Signorini ha chiesto come facesse Adua a credere che Morra fosse gay se i due non sono mai stati insieme, Massimiliano Morra ha risposto:

Mentre Adua Del Vesco ha replicato:

“Massimiliano ha detto che io avrei le prove del fatto che lui non sia gay, ma non so quali potrebbero essere queste prove, visto che appunto non siamo mai stati insieme. Ho detto, sbagliando, che era gay perché per un periodo mi era venuto il dubbio e ne ho parlato in una confidenza fra amiche, avevo questa sensazione ma non ho le prove che lui sia gay. Come non ho le prove che lui sia etero”.