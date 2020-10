Venerdì sera Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno dichiarato che il loro segreto (che li aveva allontanati per anni) riguardava un eccessivo corteggiamento da parte dell’attore, che aveva infastidito la gieffina. Ovviamente quasi nessuno dei telespettatori ha creduto a questa versione, nonostante i due ragazzi si siano impegnati a confezionarla bene (erano comunque più credibili di quando recitavano per l’Ares).

Prima di tutto perché mai una donna dovrebbe chiudere i rapporti con un collega che le dà troppe attenzioni e poi credere che lo stesso sia gay? Ma ad inchiodare i due è un video di tre settimane fa. Nella stessa notte in cui Adua e Massimiliano hanno dato il via all’AresGate, hanno anche parlato del loro passato “insieme” e i discorsi che hanno fatto non hanno nulla a che fare con un “corteggiamento eccessivo”.

Adua infatti il 21 settembre ha parlato di un episodio grave e molti altri di natura diversa e anche di una possibile “presa in giro”. Ma la frase che cozza più di tutte con il presunto atteggiamento assillante di Morra è questa: “Perché tu non hai fatto nulla Massi?”

Questa è la conversazione avvenuta a fine settembre tra Adua e Massimiliano (qui trovate il video).

M: “Io all’epoca non ti ho presa in giro, poi non so cosa hai percepito da fonte non mia”

A: “Sai cosa è successo, la cosa grave, ma sono state tante altre cose”

M: “Ok, l’errore più grande, ma le altre cose sono quelle prima o dopo?”

A: “Tralasciamo quell’episodio grave. Sai quella cosa, sai che ci eravamo avvicinati… e io mi son sentita presa per il cu*o”

M: “No, beh, Adua, tu sai che io non ti ho mai preso per il cu*o, da quel punto di vista mai e lo sai bene perché poi ho continuato, poi è successo quello che è successo, che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che io poi mi sono allontanato da quella situazione e da tutto, non ci siamo più visti né sentiti”

A: “io voglio sapere solo una cosa. Quella cosa è vera o non vera?”

M: “Non vera… no, non è vera, non è vera”

A: “E perché avresti dovuto fingere?”

M: “E che ne so”

A: “Ma come che ne sai tu? Parlo di te”

M: “Non em, cioè, em, non è vera”

A: “Quindi tu hai finto in quella circostanza. Capisci a me. Con me hai finto?”

M: “Tu questo non hai capito, questa cosa non l’hai capita”

A: “Tu sai quello che è successo”

M: “Sono successe altre cose dopo. Quindi per questo ti dico che sono varie situazioni. Tu l’hai letta in un modo e io in un’altra”

A: “Perché non hai fatto niente? Io mi sono sentita ferita oltre quell’episodio grave”

È il momento di vuotare veramente il sacco… Adua e Massimiliano sono chiamati a rispondere davanti al pubblico delle loro dichiarazioni delle ultime settimane. #GFVIP pic.twitter.com/KR096gRDb4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2020

E non scordiamoci delle dichiarazioni choc di Alberto Tarallo a Non è L’Arena.