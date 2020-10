Adua Del Vesco Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra Gabriele Morra al Grande Fratello Vip hanno svelato a Dayane Mello come funzionano le fiction prodotte da Ares Film a cui hanno partecipato.

Secondo quanto raccontato fra copioni, prove e registrazioni ogni fiction dura mesi e fra una scena e l’altra gli attori devono avere per legge 12 ore di riposo.

“Da una scena all’altra abbiamo circa 12 ore di riposo, per legge devono essere 12. Poi è capitato che magari ci chiedessero il piacere di farne due più ravvicinate, ma personalmente non mi è mai successo. Solo una volta, in Il Peccato e la Vergogna ho fatto due scene ravvicinate, quando ho girato l’incidente”, ha confessato Rosalinda .

Adua Del Vesco ha poi rivelato che non c’è una connessione cronologica alla registrazione delle scene, ma che le è capitato a volte che il primo giorno di riprese girasse la scena finale della fiction.

“Non c’è una cronologia nelle scene, tanto ad unirle ci pensano i montatori in fase di montaggio. Noi giravamo tutte le scene in base alla location: prima magari tutte quelle in villa, poi tutte quelle in camera, poi tutte quelle per strada e così via”.