La pace fra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi sembra essere molto lontana dato che poche ore fa i due si sono nuovamente scontrati.

Reduce da un incontro con gli autori che avrebbero chiesto a Tommaso Zorzi di divulgare la chat privata con Adua Del Vesco che testimonierebbe che i due si sono incontrati segretamente in albergo prima di entrare al GF Vip, l’influencer ha attaccato l’attrice che – messa alle strette – ha confermato di averlo visto.

“In confessionale mi hanno chiesto di tirare fuori le chat che ci siamo scambiati su Instagram, che testimoniano che ci siamo visti in albergo. Tu ora dici che ci siamo visti in albergo, ieri in puntata hai negato e mi hai detto che ero un bugiardo”, ha detto Zorzi. “Sì, è vero, ho detto una bugia”, ha replicato la Del Vesco, “Ma non è vero che ti ho parlato di Massimiliano, ti ho solo dato la crema. Sei un bugiardo nel dirlo perché sai che non è vero niente. Ti ho solo detto di essere un po’ preoccupata perché entrando sapevo che mi sarei imbattuta in Max con cui non scorreva buon sangue, ma non ti ho mai detto quello che tu mi hai accusato di aver detto”.