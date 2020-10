Adua Del Vesco nel febbraio del 2014 ha condiviso su Instagram un post che – se visto oggi alla luce di quanto già sappiamo – fa riflettere, perché nella foto incriminata si vedono i piedi di una ballerina di danza classica distrutti dalle troppe lezioni con scritto: “Dietro i sogni ci sono sacrifici che la gente non vede“. Il commento dell’attrice al post è stato “Costruire un sogno costa molto”.

All’epoca dei fatti nessuno avrebbe potuto capire a cosa si riferisse Adua Del Vesco, ma alla luce di quanto abbiamo visto nel corso di queste settimane, i sacrifici del post sono sicuramente i due falsi fidanzamenti con Gabriel Garko e Massimiliano Morra, con cui ha accettato di stare esclusivamente per la promozione delle fiction Ares e per copertura, come lei stessa ha confessato.

Qualche giorno fa il (vero!) fidanzato di Adua Del Vesco ha scritto riferendosi all’attrice:

“Cucciola, hai pagato abbastanza il prezzo della tua ingenuità dettata dalla tua giovane età e adesso non puoi più permetterti di continuare a pagare passando per quella che non sei. Oggi hai un’opportunità incredibile, farti valere e non farti calpestare da nessuno, e dico nessuno, in questo mondo”.

Insomma, i dubbi non ci sono: già nel 2014 Adua aveva lanciato un grido d’aiuto.. Rimasto inascoltato.