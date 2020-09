Massimiliano Morra non è l’unico concorrente del Grande Fratello Vip ad avere un’età misteriosa, anche la sua ex fidanzata Adua Del Vesco ha più volte cambiato versione sul proprio anno di nascita. Il mistero si infittisce.

Nel 2016, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin per la promozione della miniserie di Canale 5, Non è stato mio figlio, Adua Del Vesco ha confessato alla conduttrice di essere nata nel 1994 e di avere solo 21 anni.

Nel 2020, nella clip di presentazione del Grande Fratello Vip, ha confessato di avere 27 anni (data confermata anche in casa sottolineando di soffiare 28 candeline a novembre). Ma se così fosse Adua non sarebbe nata nel 1994 (come dichiarato alla Toffanin) ma nel 1992.

Anche la scheda di presentazione del reality segna il 1992 come anno di nascita dell’attrice, ma quando è stata presentata da Alfonso Signorini davanti la porta rossa le ha espressamente detto “tu hai 25 anni” e lei non lo ha corretto. E se avesse davvero 25 anni sarebbe nata nel 1995.

1992, 1994 o 1995? In che anno è nata Adua Del Vesco? Qualcuno offre di più?

Adua Del Vesco, tutte le incongruenze sulla sua età