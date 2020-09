Dalle interviste sui settimanali alle ospitate televisive, passando per la proposta di matrimonio da Piero Chiambretti fino ad arrivare al Festival di Sanremo dove lei è sempre stata in prima fila a supportare il suo amato nei panni di co-conduttore. Adua Del Vesco e Gabriel Garko hanno finto di stare insieme un paio d’anni, prima di vestire quelli degli ex fidanzati fino ad arrivare a quelli degli amici, costretti (così pare) a fingere di amarsi.

Lui è sempre stato apertamente gay nel loro rapporto ed Adua Del Vesco lo sapeva benissimo, tant’è che pure in “intimità” si sono sempre chiamati con i rispettivi nome d’arte, Adua e Gabriel (e non Rosalinda e Dario).

Dopo il coming out al Grande Fratello Vip, Adua si è così sfogata in confessionale:

“Fingere H 24 è dura, noi lo abbiamo per un po’ di tempo, non è stato semplice. Ora gli auguro tanta serenità, di vivere la sua vita, se lo merita, sono felicissima per lui. Fare quello che ha fatto lui, qui, con me mi riempie il cuore, perché significa che si fida di me e che io per lui sono una persona importante. Lui non mi ha visto serena e forse ha sentito il bisogno di liberarmi. Un peso che porto forse da troppo tempo e che anche lui ha portato per molto tempo. È stata una lezione di vita grandissima, gliene sarò per sempre grata. Sono felice che lui sia finalmente libero”.