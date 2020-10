Adua Del Vesco durante la settima puntata del Grande Fratello Vip ha svelato di non essere mai stata fidanzata con Massimiliano Morra, nonostante i due abbiano per tutti questi anni fatto credere il contrario.

Una bugia che in realtà era già stata smascherata 24 ore prima dagli artefici della falsa coppia: Enrico Lucherini ospite a Live Non è la d’Urso ed Alberto Tarallo ospite a Non è l’Arena, ma questo ovviamente la Del Vesco e Morra non potevano saperlo.

Durante una pubblicità (i ragazzi erano in diretta su Mediaset Extra ma non su Canale 5) Adua Del Vesco, parlando con Matilde Brandi, ha detto:

“Se potessi parlare smuoverei l’apocalisse ma non posso parlarne perché c’è una lettera dietro”.

Le due stavano parlando di Massimiliano Morra e la “lettera” che ci sarebbe dietro potrebbe essere un banalissimo contratto di riservatezza, che vieterebbe ai due di svelare le clausole contrattuali imposte dall’ufficio stampa della Ares Film sulla loro falsa coppia.

Anche durante il confronto fra Adua e Morra lei ha parlato di “fogli” e “carte” e del fatto che in realtà tutti e due siano stati vittime di questo fantomatico sistema, sebbene lui l’abbia sfruttata maggiormente. Su quest’ultimo punto, tuttavia, il conduttore non ha voluto fare chiarezza.

