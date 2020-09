Le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra su Lucifero, persone malvagie e suicidi hanno alzato un polverone. I fan del GF Vip scavando nel passato dell’attrice hanno scoperto che due anni fa la ragazza ha pubblicato un singolo (con relativo video musicale davvero inquietante) dal titolo 6,6,6 o meglio “Sei, Sei, Sei“.

Due settimane fa a parlare di questa canzone è stato il giornalista Francesco Canino durante un’intervista fatta ad Adua Del Vesco: “In pochissimi sanno che qualche giorno prima di morire, Losito mandò alle persone più care un messaggio con la canzone ‘Sei sei sei’, che le fece incidere“.

La gieffina in quel caso parlò senza problemi del suo singolo: “La verità è che dopo la morte della madre, venne da me e mi chiese di incidere quella canzone che le aveva dedicato. Sapeva che amavo cantare, pur non avendo mai studiato canto. Con quel brano mi ha regalato la cosa più preziosa: una parte di lui“.

Lucifero, pugnali nel sonno, risate malefiche, ville in campagna, fughe nella notte e ora un video musicale con quel titolo…



Adua Del Vesco, il video musicale di Sei, Sei, Sei.

La canzone che fecero incidere ad Adua in quel periodo si chiama sei sei sei, 666 il numero che nell’Apocalisse viene associato alla bestia. #gfvip https://t.co/MaiKrh0v0b — ScacciaSpiri✝i (@ScacciaSpiriti) September 22, 2020