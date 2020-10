Adua Del Vesco teme di essere incinta ed in confessionale avrebbe chiesto un test di gravidanza. Ovviamente, se il Dio del trash ci vuole bene, Alfonso Signorini glielo fa fare in diretta nella puntata di stasera.



L’attrice lamenterebbe infatti da giorni “strane voglie” ed anche un noioso ritardo del ciclo. Su battuta di Dayane Mello “sarai incinta”, Adua Del Vesco non si è allarmata ma ha semplicemente risposto che chiederà al GF un test di gravidanza.

A livello di tempistiche, infatti, Adua Del Vesco potrebbe essere incinta davvero e non certo dello Spirito Santo, ma del suo fidanzato Giuliano che non vede da circa 45 giorni.

Tommaso Zorzi, appresa la notizia, avrebbe chiesto all’attrice di chiamare il figlio Tommaso qualora fosse maschio, esordendo con:

“Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”.