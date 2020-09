Adua Del Vesco in passato ha sofferto di disturbi alimentari che l’hanno portata a pesare 34 kg.

L’attrice ha svelato per la prima volta di essere stata anoressica e ad un passo dalla morte durante un’intervista concessa a Verissimo, anche se in quell’occasione dette la colpa della sua malattia ad alcune sue insicurezze.

Quando ha parlato con Massimiliano Morra all’interno della casa del Grande Fratello Vip, invece, Adua Del Vesco ha fatto capire che l’anoressia è stata causata in particolar modo da tutto lo stress che stava sopportando in quel periodo, rinfacciando proprio all’attore di essere sparito e di non averla aiutata.

Adua, sempre a Verissimo, ha poi confessato:

“Mi sono ritrovata in un tunnel oscuro e purtroppo quando me ne sono accorta era un po’ troppo tardi. Sono arrivata a pesare 32-34 chili. Ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento all’altro, però non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando. Anche perché forse morire era la mia volontà in quel momento. Passavo le mie giornate a letto a guardare il soffitto, non riuscivo a fare niente. Provavo la sensazione di morire da un momento all’altro. E’ bruttissimo, ma pensavo che quello fosse il mio destino. Sono caduta in una profonda depressione che mi ha portato a questo. Sono stati i miei genitori a farmi capire che stavo molto male, io negavo. Quando l’ho fatto ho chiesto aiuto e ho trovato una struttura in Sicilia”.