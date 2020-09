Ormai è scoppiato ufficialmente quello che Twitter ha chiamato ‘AresGate’, le dichiarazioni di Adua Del Vesco e l’inchiesta di Dagospia hanno scosso come un terremoto il mondo dello spettacolo. Tutti abbiamo sentito quello che l’ex fidanzata di Gabriel Garko ha detto nella casa del GF Vip, ma in pochi sanno che l’attrice due settimane fa è stata intervistata dal bravissimo Francesco Canino, che come un indovino le ha posto le domande giuste e le ha chiesto di Alberto Tarallo e della Ares Film.

La Del Vesco ha anche parlato del suo periodo nero tra anoressia e la morte di Teodosio Losito, compagno di Tarallo.

“Ero depressa, nemmeno mi accorgevo di ciò che stavo vivendo. Mi ha salvato la mia famiglia, portandomi in una struttura per la riabilitazione, in Sicilia. Senza l’aiuto dei medici non se ne esce.

Chi ha capito per primo il mio malessere? Prima di tutti Teodosio Losito. Gli bastava uno sguardo per capirmi. Per me è stato un maestro di vita, per molto tempo è stato un padre, un fratello, un amico. – ha dichiarato l’ex di Gabriel Garko – Mi manca molto. Per un periodo mi sono sentita in colpa per non aver capito la sua sofferenza e per non averlo aiutato. Io l’ho scoperto il giorno dopo, alle 7 del mattino, con un messaggio che mi mandò un amico. Non capivo bene cosa fosse successo, così chiamai Teo al cellulare: mi ha risposto Alberto Tarallo, il suo compagno, e a quel punto capii tutto. Ho preso il primo volo dalla Sicilia per Roma, nonostante fossi in piena anoressia… (si ferma per qualche secondo, ndr). Non volevo crederci…finché non l’ho visto. Ancora oggi non accetto la perdita, lo nego a me stessa: per me è come se fosse Teo fosse in un’altra città, magari all’estero. Ha rappresentato tanto, è stata la persona che mi ha capito prima di tutti e ha creduto nel mio talento. […] Oggi ho ripreso il controllo. E ho imparato a diffidare delle persone e a essere più furba”.