Adriano Pappalardo rivela in che rapporti è rimasto con l’ex nuora Selvaggia Lucarelli

Adriano Pappalardo è uno dei cantanti più nazional popolari del nostro paese. Eppure, nonostante da qualche anno a Ballando con le Stelle sia caduta la regola del no-concorrenti-da-reality se vantano una carriera decennale, il nome del cantante non è mai finito nella rosa dei concorrenti.

Una stranezza, dato che Adriano Pappalardo è l’ex suocero di Selvaggia Lucarelli e questo porterebbe molto chiacchiericcio.

“Sono soddisfatto e sereno: faccio i miei concerti e non vado più in tv a fare reality, talent show e via dicendo” – le parole del cantante – Mi sono stufato: oggi non dico più “sì” quando in realtà vorrei dire “no”. A volte per contratto mi sono trovato a fare cose che non mi piacevano e io sono uno che ha sempre fatto di testa sua”.

Fra i tanti “no” che direbbe qualora gli venisse proposto c’è anche Ballando con le Stelle, come confessato a Il Messaggero.

“Ballando con le Stelle? Non accetterei mai. E non perché in giuria c’è Selvaggia Lucarelli, mamma di mio nipote Leon, ma perché non mi piace essere giudicato, anche se già so di non saper ballare. Solo se mi offrissero 400 mila euro, andrei e mi lancerei anche in un tango argentino. Altrimenti non se ne parla. Per l’Isola dei Famosi guadagnai solo 30mila euro”.