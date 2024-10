Adriano Celentano: la replica pungente a Teo Teocoli e il caos che ne deriva

Adriano Celentano ha finalmente risposto a Teo Teocoli, il comico che da anni cerca di contattarlo senza successo. Teocoli, durante una puntata del suo programma “Tintoria”, aveva manifestato il suo dispiacere per il silenzio di Celentano, ipotizzando anche che potesse essere “morto”. Il cantante ha deciso di reagire tramite un post su Instagram. In questo messaggio, Celentano ha chiarito che la sua mancanza di risposta non è un segno di tristezza, ma un atto di affetto verso Teocoli.

Nel suo messaggio, Celentano ha detto: “Ciao Teo, ma cos’è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate… ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo?”. Ha inoltre invitato l’amico a non essere triste, altrimenti sarebbe dispiaciuto anche lui. La conversazione si è poi spostata su ricordi di momenti divertenti condivisi, rivisitando episodi in cui Celentano stesso si trovava in situazioni imbarazzanti.

Teo Teocoli, esprimendo il suo dolore per la mancanza di comunicazione, ha raccontato che Celentano era il suo idolo da giovane. Rivela che da adolescente andava spesso sotto casa di Celentano in via Gluck, dove nacque la loro amicizia, che si è consolidata nel tempo, portando alla celebrazione di quarant’anni di compleanni insieme. Teocoli ha ammesso che il non sentire più Celentano da molto tempo lo rende estremamente triste, lasciando intendere che qualcosa di profondo si sia spezzato nel loro legame.

Il post di Celentano è quindi non solo un modo per chiarire la sua posizione, ma anche un invito a mantenere viva la loro amicizia, nonostante il silenzio durato anni. La risposta ha suscitato una reazione di sollievo tra i fan, che hanno visto così una luce su un rapporto che sembrava essersi affievolito. La situazione ha messo in luce l’affetto tra i due artisti e la necessità di comunicare, anche quando le circostanze sembrano complicate. Oggi, entrambi continuano a rappresentare due figure amate della cultura musicale italiana.