Tra gli ospiti di Sanremo 2021 potrebbero esserci anche Adriano Celentano e Roberto Benigni: Amadeus spiega la situazione.

Adriano Celentano sarà uno dei grandi ospiti di Sanremo 2021 in coppia con Roberto Benigni? Per ora è un’ipotesi, ma che sta prendendo corpo all’interno dell’organizzazione del Festival. A riportare la notizia è l‘AdnKronos. Secondo l’agenzia gli organizzatori della kermesse starebbero mettendo in piedi un progetto che coinvolgerebbe sia il Molleggiato che il celebre attore toscano. Sulla partecipazione di quest’ultimo sono arrivate negli scorsi giorni le smentite del manager Lucio Presta, ma la situazione sembra in evoluzione.

Adriano Celentano e Roberto Benigni a Sanremo 2021: parla Amadeus

Per commentare questa indiscrezione clamorosa, il conduttore e direttore artistico della kermesse è stato intercettato dalla stessa agenzia, cui ha confermato di avere in effetti avuto dei contatti con i due diretti interessati. Ama non si è però voluto sbilanciare.

Amadeus

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto contatti con Adriano Celentano e Roberto Benigni, stiamo aspettando la loro risposta“.

Adriano Celentano torna a Sanremo?

Il Molleggiato è stato già in altre occasioni ospite del Festival. L’ultima nel 2012, quando fu chiamato per due serate dal collega Gianni Morandi. Nel 2004 venne invece interpellato da Simona Ventura e dal suo amico Tony Renis, all’epoca direttore artistico della kermesse, per tentare di salvare gli ascolti di un Festival in caduta libera. Di seguito uno spezzone di Celentano a Sanremo 2012:

Con Benigni ha già in un’occasione incrociato le strade, in particolare nello show Rockpolitik del 2005, sua ultima apparizione in Rai. In televisione il cantuatore e showman non è invece più tornato dalla disavventura del cartone Adrian su Canale 5 del 2019, prima programmato, poi sospeso per ascolti bassi e infine concluso tribolatamente sul finire dell’anno.