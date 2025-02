Adriano Aragozzini Sul Palcoscenico di Sanremo: Critiche a Conti e Amadeus e il Mistero delle Canzoni Scelte

Adriano Aragozzini, decano dei produttori italiani e patron del Festival di Sanremo dal 1989 al 1991, ha espresso critiche sul festival attuale, in vista della settantacinquesima edizione che inizierà l’11 febbraio 2025. In un’intervista al Corriere della Sera, ha preso di mira i conduttori recenti, in particolare Amadeus e Carlo Conti. Aragozzini ha affermato che Pippo Baudo è stato il migliore presentatore nella storia del festival e ha dichiarato di aver avuto problemi con Amadeus, che ha descritto come qualcuno che si considera superiore.

Ha raccontato un episodio in cui Amadeus non ha accettato una canzone di Luis Bacalov, evidenziando una mancanza di competenza nel riconoscere il valore musicale. Riguardo a Carlo Conti, Aragozzini ha affermato di avere un miglior rapporto, ma ha criticato la sua scelta di un cast di cantanti poco conosciuti dal pubblico. Nonostante ciò, ha dichiarato di voler attendere l’ascolto dei brani in gara per un giudizio più completo.

Inoltre, ha bollato come una “buffonata” l’asta per le prossime edizioni del festival, sostenendo che il marchio appartiene al Comune di Sanremo che dovrebbe gestirlo come meglio crede. Concludendo, Aragozzini ha anche elogiato il suo contributo storico al festival, come aver abolito il playback nel 1990 per restituire l’esecuzione dal vivo, ma ha espresso preoccupazioni sul percorso attuale del festival e sul suo futuro.