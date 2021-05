Già quando il Grande Fratello Vip 5 era ancora in onda si rincorrevano i rumor di una non riconferma per Antonella Elia. Le voci in queste settimane si sono fatte più insistenti, il settimanale Vero ha anche svelato chi potrebbe prendere il posto della compagna di Pietro Delle Piane. Il magazine ha parlato di un comeback al GF Vip di Adriana Volpe nelle vesti di opinionista. Indiscrezione confermata ieri da Giuseppe Candela, che su Dagospia ha scritto che la cosa è “quasi fatta”. Ovviamente per l’ufficialità della notizia dovremo aspettare la fine dell’estate, visto che il reality di Alfonso Signorini inizierà la prima metà di settembre.

Stimo molto Adriana Volpe, trovo sia una valida professionista, a Mediaset potrebbe tranquillamente condurre un talk o un programma sullo stile di Mattino 5, ma come opinionista del GF funzionerà? Secondo me è fin troppo dolce e rassicurante per quella poltrona rossa, che dovrebbe ospitare invece una vera vipera pronta a puntare il dito contro i concorrenti e a sporcarsi le mani. Magari Signorini ha pensato di fare una coppia ‘diavolo e acqua santa’ per bilanciare l’angolo degli opinionisti? Se così fosse mi piacerebbe vedere accanto ad Adriana Volpe una tra Alba Parietti e Karina Cascella (anche se quest’ultima la preferirei nella casa del GF Vip).

Il nome della Volpe per il #gfvip mi sembra debole, non di appeal. Soprattutto non capisco perché Mediaset decida di rilanciarla dopo il flop di #ognimattina. In giro ci sono nomi più forti. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 25, 2021

Possibile cambiamento fra gli opinionisti del #GrandeFratelloVip #GFVIP, si parla di un ingresso di Adriana Volpe, ma sarà vero? pic.twitter.com/n6uMCBiDIU — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) May 20, 2021

Antonella Elia: il commento sul rumor della sua non riconferma.

“Una mia non conferma? Non ho la più pallida idea. A me nessuno ha detto nulla, nemmeno Alfonso. Una conferma sarebbe gratificante per il mio ego perché proverebbe che hanno premiato il mio percorso umano e professionale. Però è anche vero però, che se fai un lavoro una volta tu non debba rifarlo per tutta la vita. Io penso che cambiare sia sempre utile che non necessariamente uno deve fare per sempre quello che ha fatto. Quindi non so se sia una news vera o fake, ma accetto di buon grado e capisco se si decide per altro. Magari capisco se scelgono altri perché più convenienti”.

