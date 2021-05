Adriana Volpe nel 2020 ha debuttato in Mediaset dopo oltre due decenni in Rai partecipando al Grande Fratello Vip ed a settembre potrebbe tornare su Canale 5, dopo una stagione passata a Tv8, proprio partecipando (ancora) al Grande Fratello Vip. Ma se la prima volta l’ha fatto da concorrente, questa volta potrebbe sperimentare il ruolo da opinionista.

Il prossimo mese, infatti, Adriana Volpe saluterà per sempre il pubblico di Ogni Mattina dopo un’intera stagione televisiva e come anticipato da TvBlog si preparerà a ritornare in Mediaset: “tornerà già dal prossimo autunno 2021 in una serie di impegni preparatori che sarebbero il preludio ad un ingresso più corposo della conduttrice nel palinsesto prossimo futuro di Canale 5, proprio in trasmissioni di infotainment”.

Che il ritorno passi da Alfonso Signorini? A svelare il rumor è stato il settimanale Vero.

Adriana Volpe al posto di Antonella Elia?

Antonella Elia a Casa Chi ha così commentato il suo futuro da opinionista al GF Vip:

“Una conferma sarebbe gratificante per il mio ego perché proverebbe che hanno premiato il mio percorso umano e professionale. Però è anche vero che se fai un lavoro una volta tu non debba rifarlo per tutta la vita. Io penso che cambiare sia sempre utile che non necessariamente uno deve fare per sempre quello che ha fatto. Quindi non so se sia una news vera o fake, ma accetto di buon grado e capisco se si decide per altro. Magari capisco se scelgono altri perché più convenienti. Certo li sfido a trovare qualcuno più bravo di me”.

E ancora: