Adriana Volpe e Sonia Bruganelli lunedì sera al GF Vip ci hanno regalato una bella catfight. Al contrario di quello che molti pensavano, gli attriti tra le opinioniste erano veri e le due in diretta si sono rinfacciate diverse cose. Oggi ospite a Casa Chi la conduttrice ha svelato qualche retroscena sulla discussione avuta con la moglie di Paolo Bonolis.

“Non mi aspettavo tutto quello che è successo. Una cosa è il rapporto che abbiamo in puntata e un’altra è quello fuori. Ero convinta di aver instaurato un rapporto con lei. Avevo cercato in tutti i modi di legare. Le ho raccontato la mia vita privata. Quello che è accaduto mi ha destabilizzata. Lei ha detto che non è una mia amica e che quindi non si è fatta problemi. Questo mi ha ferito di più. Con quella foto ha mandato un messaggio chiaro. Umanamente questo è stato un momento di leggerezza, una caduta di stile.

Lei dice che non la saluto? Chi mi conosce sa perfettamente che io entro con la gioia nel cuore e saluto tutti. Ho sempre salutato e ci siamo sempre confrontate anche nelle puntate precedenti. Prima della puntata non dopo perché lei va via subito ed io rimango e faccio dirette dal camper, non capisco questa cosa. Io credevo di avere instaurato un’amicizia e credevo di aver gettato le basi. Ho provato in tutti i modi a creare un contatto più importante, lei non l’ha voluto”.