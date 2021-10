Adriana Volpe è stata un fiume in piena nella nuova intervista rilasciata a SuperGuidaTv e dopo aver parlato del suo ritorno al Grande Fratello Vip, ha commentato anche la sua compagna d’avventure: Sonia Bruganelli.

“Io e Sonia diciamo che non siamo partite con il piede giusto. Ho risposto a una palese provocazione. Mi è sembrato giusto mettere in evidenza quando c’è stata una caduta di stile, ma sono dell’idea che bisogna dare sempre una opportunità e bisogna darsi un’opportunità. Non tanto perché le persone possano cambiare, perché su quello ci credo ben poco, ma credo sul fatto che invece si possa imparare a prendere le misure e a convivere serenamente conoscendo pregi, difetti e limiti di chi hai di fronte”.

E sul suo ritorno al GF Vip:

“La proposta è arrivata con una telefonata di Alfonso. Ricordo perfettamente l‘emozione nel sentire le sue parole quando mi ha proposto di diventare opinionista di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. La risposta immediata che ho dato è stata: “Sono già là”. Della serie metti pure un cappello sulla poltrona della nuova edizione del GF Vip! Ho colto l’occasione subito al volo, senza esitazione perché un pezzo del mio cuore era rimasto in quella casa. Avere l’opportunità di poter entrare in quello studio, che nella mia edizione non avevo mai visto, e soprattutto di chiudere un cerchio, su una cosa che era rimasta incompiuta, per me era la realizzazione di un sogno. Ricordo l’entusiasmo, ricordo la gioia, l’emozione… Immediatamente ho condiviso questa notizia, che poi si è ufficializzata molto più in là, con i miei amici più cari. Sono stata veramente onorata di essere stata scelta da Alfonso, dalla rete e che abbiano riposto su di me questa grande fiducia”.

Adriana Volpe: “Amo il ruolo da opinionista, è un’esperienza nuova per me”

“Per me è un’esperienza nuova, mi sono tuffata pancia a terra, vivendo tutte le emozioni che questo GF mi sta dando. Mi vivo la diretta della puntata, vivo il daytime, seguendo la casa e le varie dinamiche. Mi piace anche vedere le onde mediatiche che si creano sui social perché ti accorgi che ci possano essere varie letture agli eventi che succedono in casa. C’è una prima lettura di pancia in pratica e poi, magari conoscendo il passato di quel personaggio, ti rendi conto che puoi dare tutta un’altra interpretazione a determinate reazioni. È bellissimo anche perché sono in una posizione privilegiata di osservazione”.

Dopo un mese di Grande Fratello Vip e 10 puntate, che ne pensate di Adriana Volpe opinionista?