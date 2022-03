Sono passati anni dalle loro catfight nella casa del GF Vip, ma tra Rita Rusic e Adriana Volpe continua a non correre buon sangue. La produttrice cinematografica in una recente intervista rilasciata a Chi si è scagliata contro l’opinionista del GF Vip: “Certo che sto seguendo il GF Vip. Faccio il tifo per Signorini e simpatizzo molto per l’opinionista Sonia Bruganelli. Adriana Volpe? Un’opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete“.

Questo attacco non stupisce, visto che all’inizio del GF Vip 6 Rita aveva già criticato Adriana Volpe per il suo ruolo nel programma: “Che devo dire, soltanto ‘Bruganelli forever!’. Ma lei veramente parla sempre e solo di Magalli! E che scatole questa qui. Mi rode che lei è un’opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente“.

Dopo questi attacchi sono certo che ci sia qualcuno pronto ad offrire un drink a Rita…

Rita is back… 🔥🔥🔥 Ed è subito scontro con Adriana!#GFVIP pic.twitter.com/RErfAcrObD — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2020

La tensione tra le donne della Casa è alle stelle. ⚡️ Due vere leader come Rita Rusic ed Adriana Volpe hanno visto crescere il loro nervosismo… ed è stato subito scontro. 👊

Antonella, invece, sente puzza di strategia. #GFVIP pic.twitter.com/QY1FX4Hysz — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2020

Rita e Adriana, le due indiscusse leader di questa edizione di #GFVIP: caratteri che prendono fuoco facilmente… e che sono esplosi durante l’ultima nomination. 💥 pic.twitter.com/GmYw7OnhDj — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 27, 2020

Adriana Volpe risponde a Rita.

Lo scorso settembre dopo le prime critiche della collega, Adriana Volpe ha risposto in un’intervista rilasciata a Casa Chi. L’opinionista del GF Vip è stata molto educata nel replicare alla shade della Rusic.