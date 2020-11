Adriana Volpe sarebbe sopravvalutatissima e con Ogni Mattina farebbe ascolti disastrosi: sono queste le parole che un utente ha usato per descrivere il programma mattutino di Tv8 con Adriana Volpe ed Alessio Viola alla conduzione. Un commento fra i tanti che però è balzato all’attenzione mediatica a causa di un like piazzato dal profilo ufficiale di Mattino 5.

“OgniMattina va avanti stancamente con ascolti sempre più disastrosi, ieri 0,9%+0,5%: e pensare che qualcuno voleva la sopravvalutatissima Adriana Volpe a Mattino 5 al posto della Panicucci, che quest’anno sta facendo risultati eccellenti (ieri sfiorato il 18%). #4novembre”

La vera domanda ora è solo una: chi sarà il social media manager del profilo Twitter di Mattino 5?

Ogni Mattina rischia la chiusura per bassi ascolti?

Come riportato da Giuseppe Candela di Dagospia in un articolo di agosto, Ogni Mattina sarebbe a rischio chiusura, ma non nell’immediato, bensì a fine anno (se gli ascolti non dovessero migliorare).