Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come da tre mesi a questa parte hanno opinioni diverse a riguardo di ciò che succede nella casa del Grande Fratello Vip. Anche sull’affaire Alex Belli – Soleil Sorge – Delia Duran le due hanno espresso opinioni contrastanti.

Se la Bruganelli resta fedele al #TeamSoleil accusando Alex Belli di aver marciato sulla storia ed illuso la gieffina, Adriana Volpe ha accusato entrambi di essere “consapevoli” “domatori” e “protagonisti” del “teatrino” a cui abbiamo assistito.

“Non facciamo passare Soleil da vittima” – ha dichiarato Adriana Volpe durante la puntata di ieri sera – “Mi dispiace ma eravate consapevoli entrambi, ogni cosa che avete fatto eravate in due. Come hai detto tu non è che hai subito il fascino di Alex, tu sei stata dominatrice e protagonista come lui. Eravate consapevoli del teatrino che stavate facendo nella casa. Non passare da vittima”.

Parole che sono state apprezzate da Delia Duran che su Instagram le ha condivise applaudendo virtualmente.

Proprio il confronto a distanza fra Alex Belli e Soleil Sorge ha acceso gli animi in studio. E’ in questo momento che Sonia Bruganelli ha abbandonato lo studio perché interrotta da Alfonso Signorini.

La Bruganelli stava dicendo la sua sul confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge, quando il padrone di casa l’ha fermata: “Ok basta così Sonia, e basta anche te Alex. No ora basta davvero fatemi fare il mio lavoro. Sì ti ho dato la parola e come te l’ho data adesso ti dico che andiamo avanti. Se te l’ho data ricorda che posso anche togliertela. Tu non sei qui al centro. Se ti dico parla, parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlate. Basta così grazie. Fermati anche te Alex, stop“.