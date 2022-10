Adriana Volpe si scaglia contro i bulli di Marco Bellavia e attacca pure il suo amico Giovanni Ciacci

Adriana Volpe, nonostante non sia più una opinionista del Grande Fratello Vip, ha deciso di dire la sua in merito al “caso Marco Bellavia”. Lo ha fatto con sincerità analizzando ogni singolo punto e attaccando anche chi è suo amico nella vita reale, come Giovanni Ciacci.

La stessa Adriana Volpe nel corso dell’ultima puntata è andata ospite al Grande Fratello Vip per supportare il suo amico, ma alla luce degli ultimi sviluppi non si è tirata indietro attaccandolo apertamente. Lo ha fatto citando anche Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi, Wilma Goich, Ginevra Lamborghini, Patrizia Rossetti e Gegia.

“Ma cosa sta succedendo nella Casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio nella Casa. Questa doveva essere l’edizione dell’inclusione, ma invece abbiamo visto un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia. Sappiate che siamo tutti indignati. […] Abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi e lei avrebbe dovuto comprendere il dolore di Marco. […] Abbiamo conosciuto Ciacci ed alla notizia che Marco aveva abbandonato il gioco ha saputo dire ‘ce lo siamo levati dai C’. […] da Carolina Marconi mai mi sarei aspettata una battuta come “tu sei patetico”. Ma secondo voi esiste una malattia di serie A e una malattia di serie B? O un dolore di serie A e un dolore di serie B?”.

E ancora:

“Wilma Goich che dice ‘sei la causa dei tuoi mali’, o Ginevra che ha detto ‘si merita di essere bullizzato’. Persino Patrizia e Gegia mi hanno stupito per quanto sono state insensibili. In questa casa – tranne due o tre – per il resto tutti siete stati complici. Tutti siete stati fautori di questo allontanamento. E la cosa vergognosa è che quando lo avete salutate avete detto ‘uh ci mancherai tanto’. Tutti abbiamo capito quanto falsi siete. A voi non mancherà, ma per il pubblico sì. E per il pubblico Marco Bellavia è l’unico vero vincitore di questa edizione”.

Unico non citato Charlie Gnocchi, ma su Instagram ha ammesso di essersene dimenticata. Lui, infatti, è fra quelli che hanno maggiormente attaccato Marco Bellavia.

FOTO | Endemol Shine Italy