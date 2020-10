Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati. A svelarlo è stato il settimanale Chi nella rubrica Chicche di Gossip.

“Adriana Volpe è tornata single. Tra la conduttrice è l’ex marito Roberto Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia”.

I due erano un po’ in crisi ai tempi della quarta edizione del Grande Fratello Vip (andata in onda da gennaio ad aprile di quest’anno), ma alla fine il loro rapporto sembrava essersi ristabilito, come confessato dalla Volpe in un’intervista rilasciata a giugno:

“Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. lo sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”.

Fino all’epilogo finale, che ha decretato la loro rottura.

Nel mentre Andrea Denver, su Instagram, ha ripubblicato un suo vecchio video in cui mette in mostra tutta la mercanzia. Che sia un messaggio per Adriana Volpe che ora è single?