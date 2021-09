Sappiamo tutti dei trascorsi burrascosi tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. La conduttrice ha parlato di quello che è successo con il collega anche nella casa del GF Vip 4. Ieri sera però è accaduto l’impensabile, Sonia Bruganelli (che sta dimostrando di essere un’opinionista perfetta) ha pubblicato una foto proprio insieme al presentatore Rai. La Volpe è sbottata: “Oh, vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento che belle che sono. Ma quanto son bellini?! Tanto. Dio li fa e poi li accoppia, ci vediamo lunedì“.

Poco dopo Adriana ha anche caricato una storia con il celebre video di Emilio Fede che dice: “Che figura di M“.

Le spiegazioni di Sonia Bruganelli.

Così oggi è intervenuta la Bruganelli, che nelle storie ha scritto: “Ma è tutto stupendo. Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue. Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa. Ragazzi state dalla parte di chi volete ma io non vedo dove sia la guerra. Voglio dire ad Adriana che io non vivo la mia vita per far innervosire lei, giuro. Davvero non pensavo l’avrebbe presa così”.

In merito alla versione secondo la quale si sarebbe fatta una foto ‘per far impazzire la collega’, Sonia ha specificato: “Ma voi siete pazzi! Comunque un po’ di visibilità non fa mai male a nessuno, posso soltanto presumere questo ormai. Lo so, sarebbe stato più interessante così, ma non è ciò che è accaduto. La prossima volta però parleremo solo di Adriana Volpe. Lo prometto”.

Prendetemi per pazzo sì, pazzo per Sonia Bruganelli.

I fatti parlano cara Sonia sei una FALSA pic.twitter.com/CeTsbX3jdZ — Simona (@simo_cantatore) September 25, 2021

Adriana Volpe, le dichiarazioni su Magalli fatte al GF Vip.