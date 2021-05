Adriana Volpe a distanza di un paio d’ore dal duro sfogo dell’ex marito Roberto Parli (ex perché si sono lasciati, ma sono ancora ufficialmente sposati) avvenuto su Instagram, ha deciso di rispondere sottolineando come l’uomo abbia “gravi problemi”.

“Ho letto un post che devo duramente censurare” – ha scritto la conduttrice – “E che purtroppo palesa i gravi problemi di mio marito, basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia ed oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede“.

Adriana Volpe, cosa aveva scritto l’ex marito

Ma cosa aveva scritto di così duro Roberto Parli? L’uomo – poche ore prima – aveva condiviso su Instagram una foto di Adriana Volpe in compagnia dell’amico Marco Profeta, scrivendo:

“Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”.

Un post che ha ferito Adriana Volpe ma che non è stato commentato ancora dall’uomo in questione, ovvero Marco Profeta.