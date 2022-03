Adriana Volpe è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Insieme a Sonia Bruganelli ha commentato in studio le vicende della casa scontrandosi anche duramente con alcuni concorrenti.

Adriana oggi appare sempre bellissima e in forma. Secondo Striscia la Notizia l’opinionista e conduttrice negli anni si sarebbe però sottoposta ad alcuni ritocchini.

Il tg satirico ha analizzato la Volpe nella rubrica Fatti e rifatti dove tutti i Vip di casa nostra vengono praticamente analizzati dalla testa ai piedi.

E secondo Striscia Adriana appare molto diversa rispetto al passato. In particolare allo scan non sono passati inosservati: il naso e il seno.

Il naso rispetto al passato appare più levigato e piccolo e anche il decolleté sembrerebbe visibilmente aumentato in confronto agli inizi nel mondo dello spettacolo. Insomma secondo Striscia anche lei non è riuscita a sfuggire alle mani del chirurgo. Lei non ha mai ammesso di essersi sottoposta a ritocchini, come reagirà dopo che vedrà il servizio di Striscia?

Fonte: web

Di sicuro tra i segreti della sua bellezza non c’è solo la chirurgia. Adriana ha ammesso in diverse interviste di essere molto fissata con lo sport e di praticare molta palestra per mantenersi in forma.

Ovviamente non trascura anche l’alimentazione portando spesso a tavola prodotti genuini, italiani e soprattutto molta frutta e verdura. Adriana ogni tanto frequenta anche delle terme per sottoporsi a vari trattamenti sia in estate che in inverno, per ricaricare le batterie in vista degli impegni professionali.

In spa diverse volte va in compagnia di sua figlia Gisele che oggi ha 10 anni. La sua vita sentimentale? Dopo il matrimonio naufragato con l’immobiliarista Roberto Parli, Adriana si dichiara single.