Adriana Volpe: “Pamela Prati si è chiusa nel mio dressing”

Pamela Prati ha dominato le prime tre puntate di “Ne Vedremo Delle Belle”, ma con la finale, Lorenza Mario ha ottenuto la vittoria. Durante un’apparizione a “La Volta Buona”, Caterina Balivo ha rivelato che Pamela, dopo i saluti di Carlo Conti, è scomparsa nel backstage, evitando anche Domenico Marocchi, l’inviato della Rai. La collega Adriana Volpe ha cercato di chiarire il motivo di questa fuga.

Nel suo camerino, Adriana ha trovato Pamela, che le ha raccontato cosa era accaduto. Dopo aver salutato la vincitrice, Pamela ha evitato il momento della foto di gruppo e si è rifugiata nei camerini. Qui, ha spiegato ad Adriana che la motivazione della sua fuga era la tensione e l’emozione accumulate durante il programma. Nonostante fosse andata a congratularsi con Lorenza, l’attrice ha ritenuto di non poter sostenere il momento post-competizione. Adriana ha ricordato che, al termine della proclamazione, Pamela si era avvicinata a Lorenza per abbracciarla, dimostrando riconoscenza verso la vincitrice.

Pamela ha cercato di tranquillizzare Adriana, sottolineando che non c’era nulla di negativo nel suo comportamento, ma piuttosto una reazione comprensibile di fronte all’emozione del momento. Questa situazione ha messo in evidenza come le personalità del mondo dello spettacolo continuino a lavorare anche dopo la fine degli show, evidenziando il fascino e l’unicità di Pamela Prati nella televisione italiana. Nel finale, è stata condivisa l’immagine di Pamela al di fuori degli studi, rimarcando l’importanza della sua presenza nel panorama televisivo.