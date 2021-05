Continua la (brutta, posso dirlo?) soap opera fra Adriana Volpe ed il suo ex marito Roberto Parli. I due – dopo un matrimonio felice – sono andati in crisi ed i primi cedimenti della coppia li abbiamo potuti notare quando lei ha partecipato al Grande Fratello Vip.

La conduttrice, nonostante il corteggiamento di Andrea Denver, è sempre rimasta fedele a Roberto Parli, che però in più occasioni ha manifestato di essere infastidito ed un po’ insofferente a riguardo. Finita anzitempo l’esperienza nel reality (che la Volpe ha abbandonato dopo che il padre di Parli era stato ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid), dei due si erano un po’ perse le tracce fino alla rottura finale, datata ottobre 2020.

“Adriana Volpe è tornata single. Tra la conduttrice è l’ex marito Roberto Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia”.

Adriana Volpe e Roberto Parli, quel post su Instagram che ha scatenato tutto

Adriana Volpe e Roberto Parli tuttavia sono sempre rimasti in rapporti civili per loro figlia Gisele, fino a ieri sera quando – dal nulla – l’uomo ha accusato l’ex moglie di aver portato a casa sua un ragazzo che avrebbe sfilato nud0 davanti loro figlia. Il “lui” in questione sarebbe l’avvocato Marco Profeta, amico della Volpe nonché inviato di Ogni Mattina.

“Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”.

Un duro post a cui Adriana ha così risposto:

“Ho letto un post che devo duramente censurare” – ha scritto la conduttrice – “E che purtroppo palesa i gravi problemi di mio marito, basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia ed oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede“.

Passata la notte e dopo un ricco pranzo, Roberto Parli ha fatto un passo indietro:

“Per il post di ieri: chiedo scusa a te Adriana ed a nostra figlia Gisele. Saprò rimediare. Chiedo scusa anche all’avvocato Profeta“.

Senza parole.