Giancarlo Magalli è stato intervistato da Nuovo Tv dove ha colto l’occasione per parlare di *rullo di tamburi* Adriana Volpe.



Il conduttore de I Fatti Vostri ha svelato che Adriana Volpe avrebbe problemi “con le altre donne”:

“In genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione: lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in Famiglia“.

Tirando poi in ballo Stefania Orlando:

“Per quello che so, e so di sapere la verità, per un po’ di tempo Stefania non l’ha molto sopportata e non erano amiche”.