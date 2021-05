Adriana Volpe, rinata al Grande Fratello Vip dopo i problemi avuti in Rai con Giancarlo Magalli, archiviata l’esperienza nel reality – che fu costretta ad abbandonare in seguito al ricovero in terapia intensiva del suocero a causa del Covid – è migrata su Tv8 alla conduzione di Ogni Mattina.

Un programma che al netto degli ascolti non ha mai sfondato, anche se è sempre stato confezionato con professionalità. Il motivo, come spiegato da TvBlog, sarebbe infatti da attribuire al target sbagliato di pubblico: chi sintonizza la tv su Tv8, infatti, vuole guardare tutto fuorché un programma che starebbe benissimo nel palinsesto del mattino di Canale 5.

Adriana Volpe lascia Tv8 e passa a Mediaset

Adriana Volpe ha tuttavia condotto per un’intera stagione (da settembre a giugno) Ogni Mattina ed alla luce di un non-rinnovo del programma, ha accettato di tornare a Mediaset che a quanto pare sta arruolando nuovi conduttori.

Oltre la Volpe (che per TvBlog potrebbe tornare “già dal prossimo autunno 2021 in una serie di impegni preparatori che sarebbero il preludio ad un ingresso più corposo della conduttrice nel palinsesto prossimo futuro di Canale 5, proprio in trasmissioni di infotainment”), in Mediaset tornerà anche Enrico Papi (per adesso alla guida di Scherzi A Parte) ed Elisa Isoardi, reduce da L’Isola dei Famosi.