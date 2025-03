Adriana Volpe in lacrime a Ne Vedremo Delle Belle: “Molto ferita”

Il giorno prima del debutto di “Ne Vedremo Delle Belle”, un articolo del settimanale Oggi ha affermato che Adriana Volpe sarebbe malvista dalle sue colleghe a causa della sua ambizione e voglia di primeggiare, generando tensioni dietro le quinte. In risposta, la Volpe ha negato di essere competitiva, affermando di sentirsi bene anche in posizione di svantaggio e di non lamentarsi mai. Tuttavia, il pettegolezzo ha continuato a circolare sui social, spingendo la concorrente a definire tali affermazioni come “bugie” e “fake news”.

Durante la seconda puntata del programma, la conduttrice si è sfogata riguardo alle voci che l’hanno ferita, con lacrime agli occhi. Ha sottolineato la sua soddisfazione per l’esordio e il supporto ricevuto dalle colleghe, contrariamente a quanto riportato. Volpe ha espresso il suo dispiacere per il fatto che le fosse attribuita l’immagine di una persona altezzosa e distaccata, affermando che le sue compagne le erano state vicine anche in chat.

Adriana ha concluso esprimendo gratitudine verso le colleghe, che l’hanno sostenuta e chiarito che non la stavano isolando. Nonostante il clima competitivo tra le partecipanti, la Volpe sembra mantenere un atteggiamento sereno. La situazione ha sollevato interrogativi sui motivi dietro le accuse nei suoi confronti, insinuando possibili conflitti di interessi.