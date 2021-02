Adriana Volpe ha rilasciato una lunga intervista a Gay.it che ha ovviamente spostato il focus sul mondo LGBT+.

“Sono da sempre affine al mondo LGBT+, fin da bambina: un qualcosa di innato. Ho da sempre un gran feeling con chi ha il coraggio delle proprie idee e con chi si mostra per quello che realmente è. Amo la verità delle persone e non c’è lusso più grande che vivere di questo. […] chi conosce la mia vita privata sa che il mio migliore amico, Marco, è gay.. e amo essere circondata da persone che, come lui, hanno una grande sensibilità e rispetto verso il prossimo”.

E sul Pride, da sempre motivo di dibattito, la conduttrice si è espressa a favore.

“Certo che sì. I passi in avanti sono stati fatti anche e soprattutto grazie a manifestazioni come questa. Mi colpisce e piace il concetto che c’è alla base: rivendicare con orgoglio la propria identità e, visto quello che purtroppo ancora succede attorno a noi, credo serva continuare a dare un segnale di presenza e di vicinanza a chi è più debole, fragile e indifeso. Bisogna dare e continuare a dare voce alle diversità, alle minoranze e, soprattutto, all’amore. La diversità, d’altronde, è un qualcosa da preservare. È ricchezza, confronto e crescita reciproca. […] Io madrina del Pride? Sarebbe un onore”.

Adriana Volpe ha poi confessato di essere a favore anche delle adozioni da parte di coppia LGBT+:

E che a sua figlia non ha ancora parlato degli omosessuali, perché:

“In un futuro prossimo non escludo l’ipotesi di poter scendere in campo in prima persona. In questi anni ho incontrato disparità di trattamento nei confronti delle donne e delle persone appartenenti alla comunità lgbtq che vanno rimosse assolutamente dal nostro sistema. E se potesse essere utile il mio contributo personale, sarei prontissima”.