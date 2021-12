La scorsa settimana Giancarlo Magalli si è sfogato in un lungo post dopo la sentenza del giudice per la querela che gli aveva fatto Adriana Volpe nel 2017. Il conduttore ha minimizzato dicendo di non essere tenuto a pagare la multa, ma soltanto le spese legali, ma l’opinionista del GF Vip ha rincarato la dose: “Caro Giancarlo, i media dopo le tue dichiarazioni dicono che ‘pagherai soltanto le spese e una piccola multa. E invece no Magalli, perché sei stato condannato. Ieri il tribunale ti ha proprio condannato per diffamazione ai miei danni. Invece di fare le scuse sei corso a fare quel post pubblico. In quel post hai tentato di distorcere e sminuire questa sentenza che invece ha una portata e peso straordinari. Hai scritto cose false e come sempre screditanti. Poi con le tue azioni hai cambiato il corso della mia vita lavorativa ma forse non sai che sei riuscito a tirare fuori una forza che neppure io sapevo di avere“.

Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli: “All’uscita del Tribunale è corso..” * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/DZLYJRur2E — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 17, 2021

Non Adriana Volpe che festeggia perché Magalli è stato condannato per diffamazione aggravata #gfvip pic.twitter.com/N4oEdwIgzn — iOpinionistaWeb (@iOpinionistaWeb) December 17, 2021

Giancarlo Magalli risponde ad Adriana Volpe a Striscia.

Ieri il noto conduttore è stato raggiunto da Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la Notizia ha portato un bel tapiro d’oro a Magalli, che ha lanciato nuove shade ad Adriana Volpe.

“Sì lo so per quale motivo siete venuti. Però volevo fare delle precisazioni su quello che è successo. La condanna è mite, ma non pensavo di meritarla perché si riferisce a un’intervista rilasciata anni fa, dove parlavo del movimento MeToo, e in cui non avevo fatto nessun nome, tantomeno quello di Adriana che non ha mai avuto a che fare con quelle cose. Dice che con le mie azioni e parole ho cambiato il corso della mia vita lavorativa? Lei poi ha chiesto i danni perché dice che la sua carriera ha avuto dei problemi, invece non ha mai lavorato tanto come da quando ha litigato con me”.

Aspettando una replica di Adriana…