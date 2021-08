Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non si sopporterebbero proprio a pelle. Quello che inizialmente sembrava una strategia di comunicazione per creare un interesse mediatico intorno alla nuova coppia di opinioniste del Grande Fratello Vip, ora si è trasformato in realtà.

A parlare è stato DavideMaggio.it che ha segnalato una bagarre durante il servizio fotografico realizzato per Tv Sorrisi & Canzoni.

“Sonia non sopporta la Volpe” – si legge sul portale televisivo – “Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega”.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, il loro rapporto ad oggi sarebbe in bilico

A parlare del rapporto in bilico fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli era stato tempo fa anche Dagospia:

“Le punzecchiature sui social, già segnalate da Dagospia, non sono sfuggite a molti. Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori. Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?”.

Così come Alfonso Signorini:

“Andare d’accordo? Ne dubito. Le ho portate a cena insieme a Roma e ho visto come interagiscono: Adriana è rassicurante, accogliente; Sonia disincantata e cinica il giusto. Credo che ci sarà un’atmosfera abbastanza elettrica in studio”.

Grande Fratello Vip, il cast

Oltre Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Raffaella Fico una nuova concorrente ufficiale è Manila Nazzaro, anticipata da un rebus che lascia poco spazio all’interpretazione.