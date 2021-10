Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono punzecchiate anche questa puntata e tutto è nato da un aereo. Qualche giorno fa, infatti, sopra la casa del GF Vip è volato un aereo con uno striscione con sopra scritto: “Adry Fox la regina del GF Vip sei tu“.

Lo striscione è stato mostrato anche in diretta e Alfonso Signorini ne ha così approfittato per punzecchiare un po’ Sonia Bruganelli: “Sulla Casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per Adriana Volpe! Per te Sonia, neanche un drone!“. Alla risposta negativa della moglie di Paolo Bonolis, Adriana Volpe ha colto la palla al balzo ed ha replicato: “Aspetta a dire così perché sta organizzando le frecce tricolore, aspetta!“.

Alfonso Signorini, non contento del siparietto, ha così incalzato rivolgendosi questa volta ad Adriana Volpe: “La Bruganelli mi ha chiesto di chiederti quanto costa un aereo per farlo volare sulla Casa del Grande Fratello Vip“.

L’ex conduttrice di Ogni Mattina ha così replicato: “L’unica che prende gli aerei privati è lei“, indicando Sonia Bruganelli, che ha risposto: “Ho saputo che costa pochissimo“. “Beh rispetto a quello che prendi te“.

E con le nostre opinioniste SI VOLA… letteralmente! ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/9iBmc19TE6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2021

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, lo scontro della scorsa settimana

“Prima di parlare di solidarietà tra donne e di amicizia pensaci” – ha dichiarato Sonia Bruganelli – “Perché dici una cosa e poi ne fai un’altra. Che sia questo il tuo lavoro, lo so. Spero che anche con questa pubblicità tu possa continuare a lavorare. Per me hai chiuso. Era una sciocchezza quella foto e la stai facendo diventare un affare di stato. Una volta che finirà questo programma io tornerò a lavorare, tu invece? Hai usato la parola INFANGARE, finisci il tuo alterco con Magalli e poi magari ne iniziamo uno noi, ma seriamente bella. A questo giro hai esagerato”.

Immediata la risposta di Adriana Volpe: